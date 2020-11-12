شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 48.331 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 544 وفاة بسبب المرض. وطبقا لبيانا الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و 748375 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 163373​​​. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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