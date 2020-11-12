شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترصد 7646 إصابة جديدة بكورونا و588 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 7646 إصابة جديدة بفيروس كورونا و588 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 986177 والوفيات 96430. ويقول مسؤولو الصحة في المكسيك إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

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