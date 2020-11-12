اخبار العالم

بايدن يعين "رون كلين" كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعين "رون كلين" كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المسؤول الديمقراطي البارز رون كلين كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس.

وكلين أحد المقربين من بايدن وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ.

ووجه كلين انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة ، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعين "رون كلين" كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا