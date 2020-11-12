شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعين "رون كلين" كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المسؤول الديمقراطي البارز رون كلين كبيرا لموظفي البيت الأبيض ومساعدا للرئيس.

وكلين أحد المقربين من بايدن وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ.

ووجه كلين انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.