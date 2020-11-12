مسؤول جمهوري بـ"جورجيا": لا مؤشر على مخالفات كبيرة بفرز الأصوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أكبر مسؤول انتخابي بولاية جورجيا الأمريكية، إنه لم يتم رصد أي مؤشر حتى الآن على تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية.

وبحسب النتائج المعلنة في جورجيا، فإن الديمقراطي جو بايدن يتقدم حاليا بفارق 14 ألف صوت على الرئيس دونالد ترامب.



وقال الجمهوري براد رافينسبيرجر سكرتير الولاية، في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية، إنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق متقارب جدا.

لكن رافينسبيرجر يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة؛ حيث يتقدم بايدن حتى الآن بهامش 0.3 بالمئة مع فرز كل الأصوات تقريبا.

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وردا على سؤال حول مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرجر: "لدينا تحقيقات جارية لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن.

وسيجري إعادة فرز الأصوات في جورجيا في الوقت الذي مضى فيه الرئيس الجمهوري ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.