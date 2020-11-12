"قومي حقوق الإنسان" ينعى كبير المفوضين صائب عريقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الأسى وشديد الحزن رحيل كبير المفوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد فايق، في بيان له، أنه برحيل عريقات فقدت الأمة العربية أحد المناضلين الذي أفنى عمره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولتهم المستقلة. ويقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد وللشعب الفلسطيني.

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