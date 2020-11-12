الفقي: نهج ترامب في صفقة القرن قد لا يستمر خلال حكم بايدن.. وسياسات أمريكا لن تتغير جذريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مشروع صفقة القرن قد يتراجع بالشكل الذي كان يحدده دونالد ترامب، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن الأسلوب الذي انتهجه ترامب في صفقة القرن قد لا يستمر خلال فترة حكم جو بايدن.

وأضاف في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن السياسة الأمريكية لن تتغير جذريا، في فترة حكم الرئيس المنتخب جو بايدن، لأن الاستراتيجية الأمريكية ثابتة ولكن التغيير يكون في طريقة تنفيذها من رئيس لآخر.

ودلل الفقي على قوله بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل، لافتا إلى أن كل الحكومات الأمريكية داعمة لإسرائيل وكل المسؤولين الأمريكيين يتسابقون في دعم الكيان الصهيوني.

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وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان سيأخذ جزءا كبيرا من اهتمام الرئيس الأمريكي الجديد، معتبرا أن الأمريكيون يلعبون بورقة حقوق الإنسان لاتخاذها فزاعة وليس من منطلق أخلاقي.

وتابع: "أمريكا تراجع دورها في الشرق الأوسط ولا أظن أنها ستتورط في تدخلات كبيرة في المنطقة وترامب كان يتعامل مع العرب بتعال وينظر لهم نظرة دونية وأظن أن بايدن سيبني على ذلك".

وتحدث مدير مكتبة الإسكندرية عن العلاقات المصرية الأمريكية قائلا:" بالتأكيد علاقة بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي لن تكون كما كانت مع ترامب وما يهمنا في التعامل مع أمريكا هو موقفها من ملف سد النهضة والتعامل مع الإخوان المسلمين".

وأشار إلى أن جو بايدن سيركز في فترة حكمه على ملف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وسيكون من الرؤساء القلائل الذين يولون هذا الملف اهتماما كبيرا، على العكس من ترامب الذي كان يتعامل بعقلية رجال الأعمال وليس السياسيين.