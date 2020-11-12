بعدما أجبرها على نزول السلم زحفًا.. سيدة الشرقية القعيدة تُطالب بالإفراج عن ابنها بعد ضبطه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

طالبت السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو يُجبرها خلاله ابنها على نزول السلم رغم عدم استطاعتها، والتي حدثت بأبو حماد في الشرقية، بالإفراج عن ابنها، وذلك بعد ساعات قليلة من ضبطه.

وقالت السيدة، في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو يعود تصويره لنحو عام مضى، حيث صورته ابنتها "منى" عقب خلافات بينها وبين ابنها "سعيد عبدالغني"، قبل أن تطالب بإطلاق سراحه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط الشاب؛ لاتهامه بإذلال والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا في منزل الأسرة بقرية "العباسة" بأبو حماد.

Advertisements

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، وذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

وفور انتشار الفيديو، وجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو الواقعة، والتي تبين حدوثها بمركز أبو حماد.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.