زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب منطقة أم قدير غربي الكويت

سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل ب‍معهد الكويت للأبحاث العلمية زلزالا قوته 4.1 على مقياس ريختر فى منطقة ام قدير غربى الكويت، ووقع الزلزال الساعة 1758 بالتوقيت المحلي (1458 بتوقيت جرينتش ) على عمق 11 كم.

وتقع منطقة أم قدير غرب الكويت العاصمة، وهى منطقة بها حقلان نفطيان، وشعر بالهزة الارضية معظم سكان المحافظات الكويتية . قدير غربى الكويت، ووقع الزلزال الساعة 1758 بالتوقيت المحلي (1458 بتوقيت جرينتش ) على عمق 11 كم.وتقع منطقة أم قدير غرب الكويت العاصمة، وهى منطقة بها حقلان نفطيان، وشعر بالهزة الارضية معظم سكان المحافظات الكويتية .

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