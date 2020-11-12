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رئيس دولة يتمسك بعدم الاعتراف بفوز بايدن: لسنا مستعمرة

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تمسك الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بموقفه بعدم تهنئة جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال، الأربعاء، إن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لاتخاذ مثل هذه الخطوة وإن بلاده "ليست مستعمرة".


وأضاف لوبيز أوبرادور، الذي أصبح

ضمن عدد قليل من زعماء الدول الكبرى الذين اتخذوا هذا الموقف، إنه لا ينحاز لأحد في الانتخابات الأميركية وسوف ينتظر لحين النظر في الطعون القانونية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانتخابات.

وكان الرئيس المكسيكي قد اتهم منافسيه بالتزوير في سباقي الانتخابات الرئاسية التي هزم فيهما عامي 2006 و2012.

 

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وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا إصدار أي شكل من أشكال الاعتراف بحكومة لم تتشكل بعد بصورة قانونية وشرعية. هذا ليس من شأننا. هذا تدخل".

 

 

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