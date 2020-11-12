شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في تيانجين، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت ست إصابات جديدة بلا أعراض، نزولا من 15 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86299 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.