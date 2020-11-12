شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يجدد تأكيده بالفوز بعد إعادة فرز أصوات جورجيا والان نبدء بالتفاصيل
ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء/الخميس قال فيها "سنفوز".
يأتي هذا بعد أن أمر سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر في مؤتمر صحفي الأربعاء بإعادة فرز الأصوات بشكل كامل لسباق الانتخابات الرئاسية في الولاية، حيث أشار إلى أن فارق الأصوات بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن هو 14111 فقط.
وأكدت حملة ترامب في اتصال مع الصحفيين أنهم طلبوا إعادة فرز الأصوات وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يهدفون إلى قلب نتيجة التصويت في جورجيا وعدد من الولايات الأخرى "وإعادة الرئيس إلى البيت الأبيض لولاية ثانية".
وقال سكرتير ولاية جورجيا للصحفيين :"في ظل الهامش المحدود، سيتطلب الأمر إعادة فرز كاملة يدوية في جميع المقاطعات. وهذا سيساعد في بناء الثقة".
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