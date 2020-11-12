شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 227 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 122 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100662 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.