شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 227 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 122 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100662 حالة حتى اليوم.
وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.
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