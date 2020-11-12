شكرا لقرائتكم خبر عن لجوء 7 الآف إثيوبي إلى السودان بسبب الصراعات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت المفوضية، في بيان لها اليوم، أنها وفرت المأوى المؤقت للاجئين القادمين إلى السودان في مراكز العبور الواقعة في ولايتي القضارف وكسلا، مشيرة إلى أنها تكثف استعدادها للإغاثة في حالات الطوارئ في المنطقة بالعمل مع الحكومات والشركاء بهدف وضع تدابير للاستجابة لحالات النزوح الإضافية مع تطور الوضع.
ورجحت المفوضية ارتفاع عدد اللاجئين بشكل كبير مع توقع وصول آلاف منهم إلى الحدود السودانية في غضون الساعات المقبلة مع تصاعد حدة الصراع، وهو ما سيتطلب تعبئة كبيرة للموارد بهدف تلبية احتياجات طالبي اللجوء.
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