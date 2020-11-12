شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء المنطقة.. سيارة تخترق مركز شرطة في لندن والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا بعد أن اصطدمت سيارة بمركز للشرطة في شمالي لندن، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في تغريدة عبر تويتر أمس الأربعاء.

ووقع التصادم في مركز شرطة إدمونتون بلندن. واخترقت السيارة المبنى بشكل جزئي، حسبما أظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو عبر الإنترنت رجلا يسكب سائلا على طريق وأشعل النار فيه بعد التصادم بالسيارة، بحسب وكالة برس أسوسيشن للأنباء.

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وسُمع شهود عيان يصرخون أثناء ملاحقة الشرطة الرجل في حين بدا أن ضابطا آخر يطفئ النيران على الطريق، بحسب الوكالة.

ونشرت الشرطة تغريدة قالت فيها إنها لم ترد إليها أي معلومات عن وقوع أي إصابات.

وتم إخلاء المنطقة وانتشر عدد كبير من رجال الشرطة بالإضافة إلى خدمات الطوارئ.