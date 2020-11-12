شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خليفة بن سلمان آل خليفة أقدم رئيس حكومة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الديوان الملكي في البحرين أمس وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أطول رؤساء الوزراء في العالم بقاء في السلطة.

ونعى الديوان الملكي في البحرين الفقيد في بيان جاء فيه:

بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية..

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الشيخ خليفة، وهو أحد الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية بالبحرين، أسلم الروح صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة.

إعلان الحداد

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الخميس. وقالت وكالة أنباء البحرين إن مراسم الدفن ستتم لدى إعادة الجثمان إلى البلاد وإن الجنازة ستقتصر على عدد محدد من أفراد الأسرة.

وكان الشيخ خليفة (84 عاما)، عم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شغل منصب رئيس الوزراء منذ إعلان البحرين الاستقلال عن بريطانيا عام 1971 أي ما يقرب من نصف قرن.

وتحكم أسرة آل خليفة البحرين منذ عام 1783.

وفي وقت سابق هذا العام، قضى الشيخ خليفة فترة من الوقت في ألمانيا للعلاج الطبي من مرض لم يكشف عنه وعاد إلى البحرين في مارس.

مجلس التعاون

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عن تعازيه ومواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمين وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والشعب البحريني بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين- رحمه الله - .

التعاون الإسلامي

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تعازيه ومواساته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين. وأكد العثيمين أن البحرين والأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رجلا نذر حياته وجهده لخدمة الصالح العام ورفعة بلاده.

ملك المغرب

وتلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وأعرب العاهل المغربي عن خالص عزائه ومواساته لملك البحرين حمد آل خليفة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالته الصبر والسلوان. وعبر الملك حمد عن بالغ شكره وتقديره لجلالة العاهل المغربي، على مشاعره الأخوية وصادق عزائه ومواساته في الفقيد رحمه الله.

الرئيس المصري

وأرسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برقية تعزية ومواساة للملك حمد آل خليفة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.

وأعرب الرئيس المصري في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته للملك داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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ملك الأردن

وتلقى الملك حمد آل خليفة برقيات واتصالات من العديد من القادة العرب معزين بوفاة الشيخ خليفة وأعرب ملك الأردن في برقية تعزية لملك البحرين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم الملك والعائلة المالكة والشعب البحريني جميل الصبر وحسن العزاء.

الرئيس الفلسطيني

كما تلقى ملك البحرين برقية تعزية ومواساة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله. وعبر الرئيس الفلسطيني في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته للملك داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الإمارات تعزي

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

العراق يعزي

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته لملك البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

سلطان عمان

وأرسل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان برقية تعزية ومواساة لملك البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.

وأعرب سلطان عمان في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك، داعيا الله تعالى أن يسبغ على الفقيد واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ويلهم الملك والعائلة المالكة وشعب البحرين الصبر والسلوان.

قيادة الكويت

وتلقى ملك البحرين برقية تعزية ومواساة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية مماثلتين من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

أمير عجمان

وتلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب حاكم عجمان عن خالص عزائه ومواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حاكم الشارقة

وتلقى ملك البحرين برقية تعزية ومواساة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم الشارقة، وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله.