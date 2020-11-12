شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات «حزب الله» تسحب قوات من سوريا وتخلي مواقع في البقاع والان نبدء بالتفاصيل
ويخشى اللبنانيون أن يجر زعيم الحزب الإرهابي لبنان إلى حرب جديدة مع الاستعصاء السياسي والظروف، التي يواجهها الحزب مع سيل العقوبات على الحزب وحلفائه ونظام الملالي في طهران في توقيته وما يخطط للبنان.
وذكرت عدة مصادر إعلامية أن وحدات عسكرية تابعة لـ«حزب الله» عائدة من سوريا ما إن تموضعت في البقاع حتى رجعت وأخلت مواقعها العديدة، في محيط مدينة بعلبك وبيروت والضاحية، وقالت المصادر إن «هذا الإخلاء جاء خشية التعرض لقصف إسرائيلي حيث الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تفارق سماء لبنان منذ عدة أيام وعلى علو منخفض».
جلسة مفاوضات رابعة بين لبنان وإسرائيل
في سياق منفصل، انطلقت في منطقة الناقورة جنوبي لبنان، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدين من لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يقدم الوفد الإسرائيلي في الجولة، وهي الرابعة، طرحه لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ردا على الطرح اللبناني الذي عرض في الجلسات الماضية. ولم يتم التوافق حتى اللحظة على نقطة انطلاق الترسيم، في ظل رفع الطرفين لسقف مطالبهما خلال جولات المفاوضات الثلاث الماضية.
وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في 14 تشرين الأول الماضي، بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب من الناحية النظرية. ويطمح لبنان وإسرائيل إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن.
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