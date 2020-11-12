شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو إلى أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيقوم بجولة إلى أوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة «عدد من القضايا المهمة»، بما في ذلك «سلوك إيران المدمر».

ومن المقرر أن تبدأ الجولة يوم غد الجمعة، وتستمر حتى 23 نوفمبر الحالي، وسيلتقي وزير الخارجية بنظرائه ومسؤولين آخرين في فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. وحذر بومبيو، ليل الثلاثاء، على موقع «تويتر» من أي تعامل مع طهران، مهددا بعقوبات رادعة في حال حدوث ذلك. وأعلن بومبيو عن فرض عقوبات على «شبكة تموين إيرانية غير شرعية»، وكتب: «نحن ملتزمون بمواجهة أي نشاط يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة». رسالتنا واضحة: إذا تعاملتم مع بائعي أسلحة إيرانيين، فأنتم تعرضون أنفسكم لخطر العقوبات الأمريكية.

والثلاثاء أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، 6 مؤسسات و4 أشخاص مرتبطين بإيران على قائمة عقوباتها.

وأكدت الخزانة الأمريكية أنها أدرجت 6 مؤسسات، مقراتها في إيران والصين وتايوان، إلى قائمة عقوباتها، وذلك في إطار العمل من أجل عدم انتشار السلاح النووي.

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وطالت العقوبات الأمريكية شركتي «آرتين صنعت تابان»، و«بازركاني هدى»، ومقرهما في إيران، وهناك 4 شركات أخرى مرتبطة بإيران مقرها في تايوان والصين.

كما طالت العقوبات 4 أشخاص، اثنان منهم من تايوان، وآخران من إيران، هما: سلطان محمدي، ومحمد بني هاشمي.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأفراد والشركات تم اتهامهم بإنشاء شبكة لتوفير الأدوات الحساسة، التي يحتاجها القطاع العسكري الإيراني، بما في ذلك القطع الإلكترونية أمريكية الصنع، إلى شركة الاتصالات الإيرانية التي تخضع هي أيضا للعقوبات الأمريكية. وبموجب هذه العقوبات، ستتم مصادرة أصول الأفراد والكيانات المذكورة في الولايات المتحدة ولن يحق لأي شخص أو شركة أمريكية بالتجارة معهم.