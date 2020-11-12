الدولار يعاود الصعود وسط آمال اللقاح وارتفاع العوائد

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء بينما تراجع مجددا الين الذي يعتبر ملاذا آمنا مع استمرار الأسواق في التأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة وفرص النمو الاقتصادي عقب أنباء يوم الاثنين عن نتائج مشجعة للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في أسبوع في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مقارنة مع السندات الأوروبية.

وصعد الدولار النيوزيلندي إلى أقوى سعر له في سنة ونصف حيث قلص المتعاملون الرهانات على أن البنك المركزي هناك سيقلص أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.

وقال إريك نلسون، المحلل الاقتصادي لدى ويلز فارجو للأوراق المالية، إن الدولار بدأ يصعد بالتوازي مع مكاسب الأسهم في تحول عن وضعه كملاذ آمن في خضم أزمة كوفيد-19 عندما كان يميل إلى التحرك في الاتجاه المعاكس.

وقال نلسون "هذا تغير كبير عما رأيناه على مدى الأشهر القليلة الماضية."

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات بعداستقراره أمس الثلاثاء وصعوده 0.5 بالمئة يوم الاثنين.

وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.177 دولار. وصعدت العملة الأمريكية 0.3 بالمئة إلى 105.46 ين ياباني.

وتقدم الدولار 0.7 بالمئة أمام الكرونة النرويجية الحساسة للتجارة مسجلا 9.084. ونزل الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7276 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار الكندي إلى 1.3069 للدولار الأمريكي.