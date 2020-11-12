دراسة إماراتية: الغذاء الصحي يقلل أيام إقامة مصابي كورونا في المستشفى



خلصت دراسة إماراتية إلى وجود ارتباط قوي بين النظام الغذائي وعدد أيام إقامة المصاب بفيروس كورونا المستجد في المستشفى، موضحة أن الغذاء الصحي يقلل عدد أيام إقامة المريض بالمستشفى.

وأجرت دائرة الصحة في أبوظبي، دراسة شملت 1038 مصاباً بفيروس كورونا، ركزت على العلاقة بين أسلوب حياة الفرد وشدة الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

وخلصت إلى أن المرضى الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً تنخفض مدة إقامتهم في المستشفى مقارنة بالذين لا يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، لأن ما يستهلكه الجسم من غذاء يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والتعافي منها.

وأجريت الدراسة على مصابين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما، ضمن الأبحاث الرامية لتعزيز قدرة الاستجابة للجائحة.

وقالت رئيس قسم جودة الرعاية الصحية في الدائرة، سمية العامري، إن الدراسة أثبتت أن اتباع أسلوب حياة صحي يسهم في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض بشكل عام وضد الأعراض المرافقة للإصابة بالفيروس.

وأكدت على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمركبات الفينولية النشطة مع تجنب الأطعمة المصنعة، إضافة إلى ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة مستمرة والحرص على الحصول على النوم الكافي وتجنب العادات غير الصحية مثل التدخين.

