مجلس النواب يرفع جلسته 21

رفع مجلس النواب، الخميس، جلسته الـ 21.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة البرلمان قررت رفع جلسة مجلس النواب الـ 21"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا، الخميس، اعضاء البرلمان للدخول إلى القاعة لبدء جلسة التصويت على قانون الاقتراض.
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