ولاية جورجيا تقرر إعادة فرز جميع الأصوات يدويا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
صرح مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، بأن الولاية ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر الجاري.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن سكرتير الولاية براد رافينسبرجير، قوله: إنه “من الناحية الحسابية، يجب إعادة الفرز يدويا لكافة الأوراق لأن الهامش قريب جدا”، مشيراً إلى “أننا نريد البدء بهذه العملية قبل انتهاء الأسبوع الحالي”.
وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب، قد رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات جورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن.
وتزعم الدعوى أن مراقباً جمهورياً شاهد أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.
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