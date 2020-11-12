قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ليل الأربعاء الخميس، إن دول المنطقة تواجه محاولات من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة.
وأضاف الملك سلمان خلال خطاب أمام مجلس الشورى السعودي، أن المملكة تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي للحصول على أسلحة الدمار الشاملوتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب.
وشدد العاهل السعودي، في خطابه، على أن المملكة تساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وجدد الملك سلمان، ترحيب السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف
وعن اليمن، دان العاهل السعودي انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية للقوانين الدولية والقواعد العرفية.
كما أكد العاهل السعودي على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
وبشأن النفط، جدد الملك سلمان حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات النفط للعالم رغم جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل السعودي: قوى إقليمية تسعى لنشر الفكر المتطرف بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.