السديس والأئمة ومؤذني بيت الله الحرام يدينون العمل الإرهابي في جدة

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة الهجوم الإرهابي الفاشل الذي حدث في محافظة جدة أثناء حضور القنصل الفرنسي، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين. وأكد أن المحاولة الفاشلة انتهاك سافر للقيم والقوانين الدولية وامتهان للأعراف العالمية ولن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب ويشد من أزرنا في مواجهة الفكر الضال وأصحابه الذين يبغون الفساد في الأرض وترويع الآمنين، مخالفين أصول الشريعة ومقاصد الدين الحنيف.

كما أكد أن هذه الاعتداءات الآثمة تزيدنا وحدة وتكاتفاً مع القيادة الرشيدة وتمسكاً بمنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا المباركة ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية

سائلين المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويسدد خطاهم ويعينهم على استمرار مسيرة النماء والعطاء التي انتهجها قادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين ويجنبها كل بلاءٍ ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب ويشد من أزرنا في مواجهة الفكر الضال وأصحابه الذين يبغون الفساد في الأرض وترويع الآمنين، مخالفين أصول الشريعة ومقاصد الدين الحنيف.كما أكد أن هذه الاعتداءات الآثمة تزيدنا وحدة وتكاتفاً مع القيادة الرشيدة وتمسكاً بمنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا المباركة ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية بتوجيهات وخطط ورؤى من لدن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان سائلين المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويسدد خطاهم ويعينهم على استمرار مسيرة النماء والعطاء التي انتهجها قادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين ويجنبها كل بلاءٍ ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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