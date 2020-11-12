سيارة تقتحم مركزا للشرطة فى بريطانيا واعتقال مشتبه به

أفادت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا كانوا في موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

وتابعت الشرطة البريطانية في بيان "السيارة ما زالت في الموقع. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة. تم إخلاء مركز

الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".

يشار إلى السلطات الصحية البريطانية سجلت 595 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

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كما سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس

الثلاثاء.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال أمس الثلاثاء إن الحكومة طلبت من هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا اعتبارا من بداية ديسمبر.

وأشار إلى أن "نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت"، حيث أن "الأولوية ستكون للشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

وسجلت بريطانيا ، 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ذلك يأتى كأعلى معدل للوفيات بكورونا منذ مايو، وفقًا لقناة العربية.