السعودية توافق على خطة توفير اللقاحات لجميع المجتمعات بشكل منصف

أيدت المملكة العربية السعودية خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، وتوفير اللقاحات للأشخاص في جميع المجتمعات بشكل منصف بما يسهم في تلبية أهداف التطعيم، ومكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
والتقنيات المساعدة .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة في كلمة أمام الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية أهمية إدخال اللقاحات الجديدة والمحسنة ، وتشجيع البحث والتطوير للجيل القادم من اللقاحات
وأوضحت أن إقليم شرق المتوسط تحفّه المخاطر الصحية من انبعاث الأمراض المستهدفة بالتحصين، وذلك بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول، مما أدّى إلى انخفاض نسبة التغطية فيها بالتحصين، مشيرةً إلى أن الحزام الأفريقي مهدد بظهور الأمراض بسبب انخفاض نسبة التلقيح، ووجودبنية صحية وتحتية ضعيفة.
ولفتت الانتباه إلى أن المملكة استطاعت خفض نسبة انتشار الحمى الشوكية خلال العقدين الماضيين عن طريق إدراجها ضمن الأمراض المهددة للصحة العامة في برنامج المراقبة الوقائية للحمى الشوكية خلال موسم الحج والعمرة.
ودعت المملكة إلى تضافر الجهود العالمية والتعاون الدولي لوضع خطة لمحاربة الحمى الشوكية والسيطرة عليها بحلول عام 2030 من خلال تعزيز وسائل الترصد والمراقبة وتحسين طرق الكشف وتوفير اللقاحات والعلاجات للمجتمعات الأكثر تضررًا من هذا المرض.
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