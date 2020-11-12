منظمة التعاون الإسلامي تصف هجوم جدة بالجبان

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة بمحافظة جدة. مناسبة بمحافظة جدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المنظمة أكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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