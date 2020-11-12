بعد خروج بعثة يوناميد.. السودان يؤكد الاستعداد لحماية المدنيين

أكد وزير الخارجية السودانى المُكلف عمر قمر الدين، استعداد الحكومة، للقيام بدورها بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد" المرتقب فى نهاية ديسمبر من العام الجارى. وأكدت الحكومة السودانية أهمية إنهاء تفويض بعثة الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد"، وإفساح المجال للبعثة الأممية الجديدة "يونيتامس"، والاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لخروج يوناميد وما يتعلق بعملية التصفية. وإفساح المجال للبعثة الأممية الجديدة "يونيتامس"، والاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لخروج يوناميد وما يتعلق بعملية التصفية. Advertisements وعُقد بوزارة الخارجية السودانية اجتماع الآلية الثلاثية الثامن والعشرين بشأن "يوناميد"، على مستوى كبار المسؤولين، بمشاركة السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية السوداني، والسفير إسماعيل شرقى مفوض السلم والأمن الإفريقي، وجون بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. عبد الله وكيل وزارة الخارجية السوداني، والسفير إسماعيل شرقى مفوض السلم والأمن الإفريقي، وجون بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. وعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية التطورات الإيجابية التى أعقبت توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة فى جوبا، والانعكاسات الإيجابية لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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