رئيس وزراء كندا يهنئ رئيسة النواب الأمريكي بفوزها بالانتخابات

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على فوزها في الانتخابات.

وانتزع الديمقراطيون عامين آخرين من السيطرة على مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، لكن بأغلبية ضئيلة للغاية.

وحصل الحزب الديموقراطي الآن على 218 مقعدا على الأقل، ويمكن

أن يفوز بعدد قليل من المقاعد الأخرى عند عد المزيد من الأصوات.

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واتفق ترودو وبيلوسي في اتصال هاتفي على أهمية عمل كندا والولايات المتحدة معا على المستويين الثنائي والدولي لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء

كوفيد-19، وتعزيز الأمن الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة تغير المناخ.

كما اتفقا على أهمية خلق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي والنمو الذي يعود بالفائدة على الجميع، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.

وتطلع رئيس الوزراء الكندي إلى التعامل مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس المنتخب بايدن بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك التجارة، والتعاون في مجال الطاقة.