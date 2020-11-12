حملة ترامب: أحكام الطعون المقدمة من الحملة على نتائج الانتخابات خلال أسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 12:43 صباحًا

أعلن الإعلام الأميركي مساء السبت فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد خوض انتخابات شرسة وحادة.

وعلى أثر عدد من الدعاوى التي تقدم بها ترامب باعتباره أنه تم تزوير الانتخابات، قررت سلطات ولاية جورجيا الأميركية، الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتوقعت كبيرة المستشارين القانونيين لحملة ترامب جينا إليس، الأربعاء، صدور أحكام في الطعون التي قدمتها الحملة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تناقلتها وسائل إعلام أميركية، “في غضون الأسبوعين المقبلين”.

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وقالت، إليس، خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نيوز، إن الأمر “سيعود إلى المحاكم للتأكد من سماع المرافعات في هذه القضايا على وجه السرعة”.

ودعت، مستشارة ترامب، ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، التي نقلت وسائل إعلام فوز منافسه، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بهما، إلى عدم اعتماد “نتائج خاطئة”.

وطلبت الحملة من المحاكم هناك “عدم التصديق على النتائج” في هاتين الولايتين حتى يتم الانتهاء من الطعون.

ويسعى الفريق القانوني للرئيس الأميركي، الذي طعن في صحة إعلان وسائل إعلامية فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، إلى إعادة فرز الأصوات في ست ولايات أساسية.