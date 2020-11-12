- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 12:43 صباحًا
دونالد ترامب
أعلن الإعلام الأميركي مساء السبت فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد خوض انتخابات شرسة وحادة.
وعلى أثر عدد من الدعاوى التي تقدم بها ترامب باعتباره أنه تم تزوير الانتخابات، قررت سلطات ولاية جورجيا الأميركية، الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتوقعت كبيرة المستشارين القانونيين لحملة ترامب جينا إليس، الأربعاء، صدور أحكام في الطعون التي قدمتها الحملة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تناقلتها وسائل إعلام أميركية، “في غضون الأسبوعين المقبلين”.
وقالت، إليس، خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نيوز، إن الأمر “سيعود إلى المحاكم للتأكد من سماع المرافعات في هذه القضايا على وجه السرعة”.
ودعت، مستشارة ترامب، ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، التي نقلت وسائل إعلام فوز منافسه، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بهما، إلى عدم اعتماد “نتائج خاطئة”.
وطلبت الحملة من المحاكم هناك “عدم التصديق على النتائج” في هاتين الولايتين حتى يتم الانتهاء من الطعون.
ويسعى الفريق القانوني للرئيس الأميركي، الذي طعن في صحة إعلان وسائل إعلامية فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، إلى إعادة فرز الأصوات في ست ولايات أساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة ترامب: أحكام الطعون المقدمة من الحملة على نتائج الانتخابات خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.