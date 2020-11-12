نيويورك… 4820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة

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نيويورك تمدد عزل كورونا
سجلت ولاية نيويورك اليوم الأربعاء 4820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلن حاكم ولاية نيويورك الاميركية أندرو كومو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن “السلطات الصحية في البلاد أجرت 164,300 فحصاً للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وأتت نتائج 4,820 شخصاً إيجابية، أي ما يقارب 2.93% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها”.
ولفت كومو، في تقريره اليومي حول مستجدات كورونا، إلى أن “هناك 1,628 شخصاً يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية في حين أن هناك 21 شخصاً ماتوا جراء الإصابة بوباء “كوفيد 19″ خلال الساعات الـ 24 الماضية”.
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