الشرطة البريطانية تخلي مركزا شمال لندن بعد اصطدام سيارة بمدخله

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، إن ضباطا كانوا في موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

وتابعت الشرطة البريطانية في بيان لها أن “السيارة ما زالت في الموقع. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة. تم إخلاء مركز الشرطة وفرض طوق أمني كبير حول الموقع”.