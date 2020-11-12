ترامب يهزم بايدن في ولاية ألاسكا وفوزه لن يغير النتائج النهائية للانتخابات

بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية عن فوز المرشح جو بايدن في سباق رئاسيات الولايات المتحدة، حصل المرشح دونالد ترامب على أكبر عدد من الأصوات في ولاية جديدة.

وذكر مركز إديسون للأبحاث اليوم الأربعاء، حسب وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات، و التي أُجريت في الثالث من نونبر الجاري.