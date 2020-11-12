شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثيين للتوقف عن استخدام ناقلة صافر ورقة ابتزاز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 1:26 صباحًا, 12 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للتوقف عن المماطلة والتلاعب واستخدام ملف ناقلة صافر كورقة ابتزاز سياسية.

وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، إلى مضي أكثر من أربعة أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول ناقلة صافر، في وقت تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تعنتها وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.

واعتبر السفير السعدي هذا التعنت من قبل الميليشيا الانقلابية تأكيداً على سلوكها وأجندتها التي تسعى بها إلى زيادة معاناة اليمنيين، وتحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتفادي هذه الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثيين للتوقف عن استخدام ناقلة صافر ورقة ابتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.