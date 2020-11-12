شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا تقرر إعادة فرز أصوات انتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل
يشار إلى أن جو بايدن لا يحتاج لأصوات ولاية جورجيا للفوز في الانتخابات الرئاسية، فقد تلقى دفعه تخطت عتبة 270 صوتا انتخابيا من ولاية بنسلفانيا صباح السبت الماضي، عندما أعلنت وسائل الإعلام فوز المرشح الديموقراطي.
وأكدت حملة ترامب في اتصال مع الصحفيين أنهم طلبوا إعادة فرز الأصوات وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يهدفون إلى قلب نتيجة التصويت جورجيا وعدد من الولايات الأخرى وإعادة الرئيس إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.
وصرح سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "في ظل الهامش المحدود، سيتطلب الأمر إعادة فرز كاملة يدوية في جميع المقاطعات. وهذا سيساعد في بناء الثقة".
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