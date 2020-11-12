خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي وتدخله بالدول ودعمه للإرهاب.

جاء ذلك خلال افتتاح العاهل السعودي، الخميس، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان قوله: "تواجه دول منطقتنا محاولات عديدة من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة خدمة لمصالحها".

وأضاف: "ندين انتهاك مليشيات الحوثي الإرهابية القوانين الدولية بإطلاق طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ باليستية باتجاه السعودية"، مؤكداً دعم المملكة لليمن لاستعادة سيادته واستقلاله.

وفيما يتعلق بجهود السلام، عبر عن مساندة المملكة لها بالشرق الأوسط، مضيفاً: "نؤكد استمرار وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني"

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عراقياً، شدد العاهل السعودي على وقوف بلاده مع العراق وشعبه، والعمل على تجنيب هذا البلد العربي مآسي الاقتتال وكافة أشكال الحروب والإرهاب.

وتابع: "نؤيد الحل السلمي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2245 ومسار جنيف 1 ونؤكد دعمنا لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد".

وعن الأوضاع في ليبيا، أكد متابعتها باهتمام، داعياً إلى وقف التدخل الخارجي بكافة أشكاله في هذا البلد.

ونبه إلى أهمية دعم السودان في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية والوصول إلى سلام شامل يضمن أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.