وزارة الصحة: وثيقة “استراتيجية التلقيح” المتداولة غير صحيحة

نفت وزارة صحة، صحة وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم، “استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19”.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، آصدرته مساء اليوم، أنها تنفي نفيا قاطعا صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم “استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19″، مؤرخة ب31أكتوبر 2020.

وشدد الوزارة على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدة على أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي.

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.

وكان نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا وثائق منسوبة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية، حول حملة التلقيح ضد كورونا، أعلنت نصادر من وزارتة الداخلية كذلك، أنها غير صحيحة، منها ما أطلق عليه اسم مشروع قانون إجبارية التلقيح.