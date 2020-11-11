الممثل حمزة الطاهيري يخرج عن صمته بخصوص علاقته مع الممثلة جيهان كيداري

بعد شائعات على وجود علاقة عاطفية مع الممثلة جيهان كيداري، فند الممثل حمزة الطاهيري كل ما يروج حولهما، وأكد أن ما يجمعهما مجرد صداقة عادية.

ونشر الطاهيري، صباح اليوم الأربعاء، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أكد من خلالها أن كل ما يروج عن علاقته بجيهان كيداري لا أساس له من الصحة.

ودون الطاهيري: “علاقتي مع جيهان كيداري علاقة عمل وصداقة، لا أقل ولا أكثر، كما مع العديد من الصديقات في العمل”.

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وأضاف الممثل المغربي، أن حبه لصديقة لا يعني أن هناك شيئا آخر بينهما، مؤكدا أن محبته لجيهان كيداري توازي محبة سامية أقريو، ورشيد، وهشام الوالي.

وطلب الطاهيري من جمهوره تجنب التأويلات، التي لا أساس لها من الصحة، والتي راجت بعد منشور، تغزل فيه بجيهان كيداري.

ويجمع الطاهيري، وجيهان كيداري، حاليا، تصوير الجزء الثاني من مسلسل “سلامات أبو البنات”، الذي عرض الجزء الأول منه، في رمضان الماضي على قناة “إم بي سي5”.