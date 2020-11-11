الملك يعزي في وفاة الرئيس المالي الأسبق

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، باه نداو، على إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي، أمادو توماني توري.
وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مالي، أمادو توماني توري.
وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس نداو ولأفراد أسرة الراحل، وللشعب المالي، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته.
كما أثنى الملك بشكل خاص على الراحل وعلى عمله الدؤوب، من أجل خدمة مصالح وتقدم دولة مالي الشقيقة.
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