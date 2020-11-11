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الشرطة البريطانية تحتجز رجلا بعد اقتحام سيارة لمركز شرطة في لندن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 نوفمبر 2020

قالت الشرطة البريطانية إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن اليوم الأربعاء.

 

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وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا كانوا في موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

 

وتابعت الشرطة في بيان "السيارة ما زالت في الموقع. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة... تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".

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