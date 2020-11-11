شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء، تسجیل 778 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19)، خلال24 ساعة الماضیة لیرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 134159 في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة لیصبح مجموع الوفیات المسجلة حتى الیوم 826 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 108 حالات لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19 )، وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8428 حالة.

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