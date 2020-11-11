شكرا لقرائتكم خبر عن حجر 7 أيام للعائدين إلى الكويت من دول الحظر والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المصادر القول، إن "السلطات الصحية رفضت الإكتفاء بالحجر المنزلي، واشترطت أن يتم حجر العائدين من تلك الدول مؤسسيا لمدة 7 أيام في فنادق أو سكن فندقي على أن يتم إجراء فحص -بي سي أر- في اليوم السابع، وبناء على نتيجته إما ينتهي الحجر إذا كانت سلبية أو يجدد في حال ثبتت إيجابية المسحة".
وأشارت إلى أن "من ضمن الشروط الصحية أن يكون الحجر الفندقي مؤكدا قبل وصول المسافر لمدة 7 ليال، إضافة إلى توفير وسيلة نقل مخصصة لنقل العائد إلى أماكن الحجر، وعدم السماح لأحد باستقباله في المطار، وتحمّله التكاليف كافة للحجر والفحوصات الطبيّة".
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