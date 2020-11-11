شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: نقف صفاً واحداً مع المملكة في تعزيز أمنها واستقرارها والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
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