شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: نقف صفاً واحداً مع المملكة في تعزيز أمنها واستقرارها والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.