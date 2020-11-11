شكرا لقرائتكم خبر عن 134 ألف إصابة و 1,859 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و 1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة.

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