شكرا لقرائتكم خبر عن «العالم الإسلامي» تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت رابطة العالم الإسلامي حادث الاعتداء الفاشل والجبان، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين. وأكدت الرابطة في بيان صادر عن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن هذا الاعتداء الفاشل والجبان والمعزول لا يُمثل إلا نفسه، ولا يصدر إلا عن مجرم حاقد. وختم بالتعبير عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل.

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