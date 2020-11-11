ياسر حميد مدرباً لشباب الصالات

وقالَ حميد في بيان للتطبيعية، "أشعرُ بالسعادة الغامرة لنيل ثقة الهيأة التطبيعية لاختياري لقيادة منتخب الشباب لكرة الصالات".

واضافَ ان "المهمة ليست سهلةً، لان عملنا سيكون مبنياً على اختيار نوعيةٍ مميزة من اللاعبين يمتلكونَ القدرة الفنية لتمثيل المنتخب الوطني الأول مستقبلا، وكذلك اللعب للاندية المشاركة في الدوري الممتاز بعد ايجاد الجيل الكروي المبدع".



واختتمَ ياسر بالقول، ان "الهيأة التطبيعية لم تسمِ الملاك التدريبي المساعد للمنتخب، وسيكون هناك اجتماعٌ قريب لتحديد منهاج المنتخب للمدة المقبلة".