الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، الفريق السير جون لوريمر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، التقى الأربعاء، الفريق السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث ولي عهد أبوظبي والمسؤول العسكري البريطاني، خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

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وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وفي يونيو/ حزيران 2019 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الفريق السير جون لوريمر، سبل تطوير العلاقات في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.