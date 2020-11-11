القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد، الأربعاء، أول اجتماع إسرائيلي-سوداني رفيع المستوى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق البلدين على توقيع اتفاق سلام.

الاجتماع عقد بين السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان والسفير السوداني لدى الأمم المتحدة عمر محمد أحمد صديق.



وكتب السفير الإسرائيلي، في تغريدة عبر "تويتر" مرفقة بصورة،: "أول لقاء تاريخي مع رئيس بعثة السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر صديق".

وأضاف: "لترجمة السلام بين بلدينا إلى أفعال، سنبدأ التعاون في الزراعة والمياه وكفاحنا المشترك ضد فيروس كورونا. يشرفني أن أمثل إسرائيل خلال هذه الفترة".

وجرى في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أول اتصال هاتفي بين أردان وصديق حتى اتفقا على اللقاء قريبا.

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وكان ترامب أعلن، نهاية الشهر الماضي، اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.

وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لمناقشة التقدم التاريخي للسودان وفرص تعزيز السلام في المنطقة".

وأكد اتفاق القادة على إقامة علاقات كاملة بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما، بالإضافة إلى ذلك، اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.