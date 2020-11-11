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السعودية ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا.. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

السعودية ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا.. فيديو

متابعات_ الخليج 365

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الأربعاء، أن المملكة السعودية ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا في حالة اعتماده بشكل رسمي.

 

 

وأوضح عبر مداخلته على قناة "السعودية"، أنه من المتوقع قبل نهاية العام الجاري وجود لقاحين أو ثلاثة حصلت على الموافق للاستخدام الطارئ على مستوى العالم.

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وأكد أن المملكة وقّعت مع عدة جهات للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية، مشددًا على وصول اللقاح إلى عدد كبير من الناس حتى ينجح في التأثير على الفيروس.

 

 

#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة- يزف بشرى سارة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على #لقاح_كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabiapic.twitter.com/hpceSNUemL— قناة السعودية ???????? (@saudiatv) 

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