شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة البريطانية تحتجز رجلا بعد اقتحام سيارة لمركز شرطة في لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن اليوم الأربعاء.



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وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا كانوا في موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

وتابعت الشرطة في بيان "السيارة ما زالت في الموقع. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة... تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".