غلق مصنع قفازات طبية غير مطابقة للمواصفات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تمكنت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر، من تشميع وغلق مصنع قفازات "جوانتات" طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.